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Биатлонист Антон Бабиков поддержал региональный проект «Дети вместо сахара»

ОБЩЕСТВО

Биатлонист Антон Бабиков поддержал региональный проект «Дети вместо сахара» Фото: Instagram

Биатлонист Антон Бабиков поддержал региональный проект «Дети вместо сахара» Фото: Instagram

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Известный биатлонист, уроженец Башкортостана Антон Бабиков поддержал региональный проект «Дети вместо сахара».

«Принимаю добрую эстафету от @nashidetiufa #детивместосахара. Я люблю торты, но в этот раз откажусь от сладкого и переведу ту сумму, которую обычно трачу на вкусности, в благотворительный фонд на программу «Лечение детей». Передаю эстафету замечательным людям @chudov_maxim, @kampisha_ifbb и @vlad_litv», — написал он на своей странице в Instagram.

«Дети вместо сахара» — новый челендж уфимского благотворительного фонда «Наши Дети». Принять участие в нем могут все желающие.

Что для этого нужно?

— Отказаться один раз от любой вкусности, не обязательно сладкой, это может быть гамбургер или чашка кофе. Сделать равноценное пожертвование в БФ «Наши Дети» на любую из программ.

— Рассказать о своем поступке в соцсетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте) с хэштегом #детивместосахара

— Бросить вызов трем друзьям.

Теги: благотворительность
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