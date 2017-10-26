Биатлонист Антон Бабиков поддержал региональный проект «Дети вместо сахара»
Биатлонист Антон Бабиков поддержал региональный проект «Дети вместо сахара» Фото: Instagram
Биатлонист Антон Бабиков поддержал региональный проект «Дети вместо сахара» Фото: Instagram
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Известный биатлонист, уроженец Башкортостана Антон Бабиков поддержал региональный проект «Дети вместо сахара».
«Принимаю добрую эстафету от @nashidetiufa #детивместосахара. Я люблю торты, но в этот раз откажусь от сладкого и переведу ту сумму, которую обычно трачу на вкусности, в благотворительный фонд на программу «Лечение детей». Передаю эстафету замечательным людям @chudov_maxim, @kampisha_ifbb и @vlad_litv», — написал он на своей странице в Instagram.
«Дети вместо сахара» — новый челендж уфимского благотворительного фонда «Наши Дети». Принять участие в нем могут все желающие.
Что для этого нужно?
— Отказаться один раз от любой вкусности, не обязательно сладкой, это может быть гамбургер или чашка кофе. Сделать равноценное пожертвование в БФ «Наши Дети» на любую из программ.
— Рассказать о своем поступке в соцсетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте) с хэштегом #детивместосахара
— Бросить вызов трем друзьям.