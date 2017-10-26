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26 октября Четверг

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В Башкирии назвали рыночную стоимость жилья в городах и районах республики

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии назвали рыночную стоимость жилья в городах и районах республики Фото: Олег Яровиков

В Башкирии назвали рыночную стоимость жилья в городах и районах республики Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в городских округах, городских поселениях и муниципальных районах на IV квартал 2017 года. Они необходимы для расчета субсидий, выделяемых гражданам, постоянно проживающих в республике и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Соответствующий приказ Госстроя региона опубликован на официальном портале правовой информации РБ.

Согласно документу, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади в городском округе город Уфа на IV квартал текущего года для расчета размеров социальных выплат молодым семьям составит 36 132 рубля. Для расчета размеров соцвыплат для граждан, которым «указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений за счет средств республиканского бюджета — 38 300 рублей».

Среди других городских округов и поселений один «квадрат» общей площади жилья на IV квартал этого года дороже всех оценен в Стерлитамаке и Октябрьском — 36 132 рубля. В Благовещенске и Туймазах этот показатель несколько ниже — 35 700 и 35 608 рублей, соответственно.

Самый низкий показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья — в Агидели и Межгорье — 28 436 и 28 477 рублей, соответственно.

В других городских округах и поселениях республики этот показатель варьируется от 29 000 (Баймак) до 33 777 рублей (Нефтекамск).

Что касается муниципальных районов Башкортостана, то самый высокий показатель средней рыночной стоимости одного «квадрата» общей площади жилья на IV квартал 2017 года, традиционно, в Уфимском районе — 34 900 рублей.

На втором месте Стерлитамакский район — 34 238 рублей.

Замыкает тройку Чишминский район — 33 045 рублей.

Самый низкий показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья — в Давлекановском районе республики — 26 965 рублей.

Теги: жилье, средняя рыночная стоимость
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