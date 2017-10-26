Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

26 октября Четверг

Уфа   °

В столице Башкирии открывается документальная выставка «Забвению не подлежит»

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии открывается документальная выставка «Забвению не подлежит»

Фото: Национальный архив РБ

В столице Башкирии открывается документальная выставка «Забвению не подлежит»

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Национальном архиве Башкортостана состоится открытие документальной выставки «Забвению не подлежит», посвященной 80-летию начала массовых репрессий в СССР.

Одной из самых трагических страниц в летописи истории страны является период конца 20-х — начала 50-х годов двадцатого столетия, когда осуществлялись массовые репрессии. В 1937 году широко развернулась борьба с так называемыми «врагами народа».

В Башкортостане, как и в других регионах СССР, были незаконно репрессированы известные государственные и общественные деятели, работники промышленности и сельского хозяйства, культуры и науки. Пострадали миллионы невинных граждан страны.

«В Национальном архиве Республики Башкортостан сохранилось большое количество документов, проливающих свет на те трагические события. Экспонируемые на выставке материалы позволяют наглядно проследить хронику тех лет: политику тоталитарного режима, раскулачивание и разоблачения «врачей-вредителей». Документальная выставка «Забвению не подлежит» представляет интерес для историков, краеведов, журналистов, преподавателей, студентов, старшеклассников и широкого круга общественности», — рассказал заместитель директора Национального архива РБ Нияз Салимов.

Открытие выставки состоится в 11.00 по адресу: ул. Советская, 7. Она будет работать до 25 декабря.

Теги: память, выставка, жертвы политических репрессий
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть