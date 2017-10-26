В столице Башкирии открывается документальная выставка «Забвению не подлежит» Фото: Национальный архив РБ

В столице Башкирии открывается документальная выставка «Забвению не подлежит» Фото: Национальный архив РБ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Национальном архиве Башкортостана состоится открытие документальной выставки «Забвению не подлежит», посвященной 80-летию начала массовых репрессий в СССР.

Одной из самых трагических страниц в летописи истории страны является период конца 20-х — начала 50-х годов двадцатого столетия, когда осуществлялись массовые репрессии. В 1937 году широко развернулась борьба с так называемыми «врагами народа».

В Башкортостане, как и в других регионах СССР, были незаконно репрессированы известные государственные и общественные деятели, работники промышленности и сельского хозяйства, культуры и науки. Пострадали миллионы невинных граждан страны.

«В Национальном архиве Республики Башкортостан сохранилось большое количество документов, проливающих свет на те трагические события. Экспонируемые на выставке материалы позволяют наглядно проследить хронику тех лет: политику тоталитарного режима, раскулачивание и разоблачения «врачей-вредителей». Документальная выставка «Забвению не подлежит» представляет интерес для историков, краеведов, журналистов, преподавателей, студентов, старшеклассников и широкого круга общественности», — рассказал заместитель директора Национального архива РБ Нияз Салимов.

Открытие выставки состоится в 11.00 по адресу: ул. Советская, 7. Она будет работать до 25 декабря.