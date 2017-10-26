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26 октября Четверг

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В Башкирии инвесторы вкладываются в строительство фидлота в Федоровском районе

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии инвесторы вкладываются в строительство фидлота в Федоровском районе Фото: youtube.com

В Башкирии инвесторы вкладываются в строительство фидлота в Федоровском районе Фото: youtube.com

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Оренбургское предприятие «АгроСакмара», принадлежащее итальянскому холдингу Gruppo Cremonini, приступает к проектированию откормочных комплексов (фидлотов) в Башкирии. «Кремонини групп» — производитель и переработчик мяса КРС, международные проекты реализуются в Европе, России, Африке. Как сообщили в Минсельхозе РБ, в данный момент проводится процедура отвода земель в Федоровском районе.

В Минсельхозе рассчитывают , что разрешение будет получено во II квартале 2018 года, тогда же будут подписано инвестиционное соглашение между правительством республики и представителем инвестора. В III квартале 2018 года должно начаться строительство, которое займет полтора года. Планируется, что первые три тысячи голов КРС поступят на реализацию в конце 2020 года.

Также сейчас обсуждается перспектива строительства второго фидлота на три тысячи голов в Бижбулякском районе. В планах холдинга — производить в Башкирии 21 тысячу голов КРС в год, поэтому Минсельхоз подбирает инвестору еще пять площадок. Животные будут поставляться для убоя и переработки на оренбургское предприятие «Оренбив» (принадлежит дочерней компании «Кремонини групп» — Inalca).

Теги: фидлоты, КРС, инвестиции
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