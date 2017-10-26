До 2021 года в газификацию Башкортостана будет инвестировано 3,6 млрд рублей Фото: Олег Яровиков, пресс-служба ПАО «Газпром»





До 2021 года в газификацию Башкортостана будет инвестировано 3,6 млрд рублей Фото: Олег Яровиков, пресс-служба ПАО «Газпром»

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Москве состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Как сообщили в пресс-службе Главы республики, стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о газификации региона. Отмечено, что в 2005–2016 годах «Газпром» инвестировал в газификацию республики 3,8 млрд рублей, построено 25 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 483 км. За этот период уровень газификации Башкортостана увеличен с 78,5 до 91 процента (в целом по России – 67,2 процента).

Объём финансирования в 2017 году – 250 млн рублей. В настоящее время «Газпром» ведёт строительство шести газопроводов на территории Баймакского, Бакалинского, Бураевского, Кармаскалинского и Уфимского районов, а также к новым микрорайонам Нефтекамска. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация ещё по двум газопроводам – в Бурзянском и Учалинском районах.

В октябре этого года Правительство Башкортостана и «Газпром» утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года. Документ предполагает газификацию свыше 52 тысяч домовладений и квартир, 209 котельных в 104 населённых пунктах. Инвестиции компании оцениваются в 3,6 млрд рублей.

На встрече также шла речь о развитии в регионе рынка газомоторного топлива. На сегодняшний день в республике действуют 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома», одна из которых – в Уфе – введена в эксплуатацию 10 октября. В настоящее время ведутся подготовительные работы для строительства новой станции в Сибае.

Напомним, что между Республикой Башкортостан и ПАО «Газпром» действуют соглашения о сотрудничестве, о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации. Кроме того, сторонами подписана Дорожная карта проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций республики в интересах «Газпрома».

В рамках программы «Газпром – детям» в регионе построена детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, многофункциональные спортивные площадки. Ведётся реализация проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, катком и универсальным залом в Уфе.