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26 октября Четверг

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В Башкирии депутаты рассматривают проект об утилизации брошенных автомобилей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии депутаты рассматривают проект об утилизации брошенных автомобилей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии депутаты рассматривают проект об утилизации брошенных автомобилей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан рассматривают проект о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных транспортных средств на территории Уфы.

«Нет четкого механизма вывоза бесхозного автотранспорта, поскольку независимо от того, как долго автомобиль стоит во дворе, самовольный его вывоз может быть определен как неправомерное завладение собственностью без цели хищения, что влечет соответствующую ответственность, – прокомментировал председатель экспертного совета по инфраструктурному развитию при Комитете по жилищной политике и инфраструктурному развитию, депутат Наиль Гиззатуллин. – В предложенном проекте документа определены механизмы поиска владельцев брошенного автотранспорта и работы с ними на основе принципов гражданского права, а также признания транспортных средств бесхозными в случае, если владелец не установлен. Это позволит организовать законное избавление от автохлама».

Положения, аналогичные тому, проект которого был вынесен на обсуждение, приняты в 55 регионах, сообщает пресс-служба регионального парламента. При этом в 32 они утверждены администрациями муниципалитетов, в 22 – решениями муниципальных советов.

При поддержке концепции документа в целом было отмечено, что ряд его положений нуждается в дальнейшей доработке.

Теги: автохлам
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