В центре Уфы ребенок выбежал на дорогу за мячом и попал под машину Фото: Дорожный патруль -Уфа В центре Уфы ребенок выбежал на дорогу за мячом и попал под машину Фото: Дорожный патруль -Уфа

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Вечером в центре Уфы, на пересечении улиц Цюрупы и Чернышевского ребенок выбежал на дорогу за мячом и попал под машину, сообщает Дорожный патруль Уфа.

По предварительной информации, два мальчика выскочили на дорогу на запрещённый сигнал светофора. В это время по улице проезжала вазовская «четырнадцатая». Водитель резко затормозил, однако этого оказалось недостаточно, чтобы избежать ДТП. Один из несовершеннолетних пешеходов ударился головой о бампер легковушки.

Пострадавшего увезли в больницу.