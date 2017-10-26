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26 октября Четверг

Уфа   °

В центре Уфы ребенок выбежал на дорогу за мячом и попал под машину

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В центре Уфы ребенок выбежал на дорогу за мячом и попал под машину Фото: Дорожный патруль -Уфа

В центре Уфы ребенок выбежал на дорогу за мячом и попал под машину Фото: Дорожный патруль -Уфа

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Вечером в центре Уфы, на пересечении улиц Цюрупы и Чернышевского ребенок выбежал на дорогу за мячом и попал под машину, сообщает Дорожный патруль Уфа.

По предварительной информации, два мальчика выскочили на дорогу на запрещённый сигнал светофора. В это время по улице проезжала вазовская «четырнадцатая». Водитель резко затормозил, однако этого оказалось недостаточно, чтобы избежать ДТП. Один из несовершеннолетних пешеходов ударился головой о бампер легковушки.

Пострадавшего увезли в больницу.

Теги: ДТП
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