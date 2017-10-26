В Башкортостане погиб водитель УАЗ, вылетевший в кювет
В Башкортостане погиб водитель УАЗ, вылетевший в кювет Фото: ГИБДД по РБ
В Башкортостане погиб водитель УАЗ, вылетевший в кювет Фото: ГИБДД по РБ
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкортостане погиб водитель УАЗ, вылетевший в кювет. Как сообщало ранее агентство, авария произошла утром, 24 октября в Гафурийском районе на автодороге Архангельское-Красноусольский.
В ГИБДД по РБ уточнили, что в результате столкновения автомомобилей «Лада Калина» и «УАЗ», последний совершил опрокидывание в кювет. В результате аварии водитель УАЗ — 57-летний житель Ишимбая — от полученных травм скончался на месте. 41-летней жительнице Архангельского района, находившейся за рулем «Лады», потребовалась госпитализация.