Защитнику «Лады», ударившему игрока «Салавата Юлаева», отменили дисциплинарный штраф Фото: Валерий Шахов Защитнику «Лады», ударившему игрока «Салавата Юлаева», отменили дисциплинарный штраф Фото: Валерий Шахов

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Защитнику «Лады», ударившему игрока «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата, отменили дисциплинарный штраф, сообщает официальный сайт турнира. Встреча состоялась 24 октября и завершилась победой уфимцев со счетом 4:1.

В конце матча защитник Алексей Кириллов нанес удар в область головы нападающему соперника Артему Федорову, за что был удален до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на Кириллова наказание за атаку соперника в голову или шею – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф», — говорится в сообщении СДК КХЛ.