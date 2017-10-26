В Уфе наградили победителей регионального этапа фестиваля «Созвездие мужества – 2017» Фото: администрация г.Уфы и Служба спасения 112



В Уфе наградили победителей регионального этапа фестиваля «Созвездие мужества – 2017» Фото: администрация г.Уфы и Служба спасения 112

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе, в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан чествовали победителей регионального этапа IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества – 2017».

Лучшие пожарные и спасатели, журналисты, а также дети-герои получили свои награды. Работники Управления пожарной охраны города были также удостоены дипломов.

В номинации «Лучший интернет-проект» победителем стал специалист по связям с общественностью и СМИ муниципальной пожарной охраны Максим Кутушев. В данной номинации также победил официальный сайт «Службы спасения 112» г. Уфы по тематике безопасности и спасения людей. Одним из лучших признан сайт Управления пожарной охраны столицы.

Победителем в номинации «Лучший юнкор» стала редактор детской ведомственной газеты УПО города Уфы «Пожарный патруль» Гульчачак Масалимова. Детская газета представляет из себя красочное издание, написанное от лица маленького уфимца Карима, ученика 3-го класса гимназии №39. В нем много занимательных ребусов, творческих конкурсов и веселых игр, маленькие читатели окунаются в захватывающую жизнь уфимских пожарных, узнают много нового и интересного об этой нелегкой профессии и с ранних лет начинают знакомство с основами пожарной безопасности.