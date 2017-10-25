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25 октября Среда

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Михаил Закомалдин побывал с рабочим визитом в Дуванском районе Башкирии

ОБЩЕСТВО

Михаил Закомалдин побывал с рабочим визитом в Дуванском районе Башкирии

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

Михаил Закомалдин побывал с рабочим визитом в Дуванском районе Башкирии

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

25 октября главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан побывал с рабочим визитом в Дуванском районе.

По информации пресс-службы ГФИ по РБ, он посетил ООО «Дуван твердо-бытовые отходы» села Месягутово — единственный на северо-востоке республики полигон. Ежегодно сюда поступает 17 тысяч кубометров отходов ежегодно. Сейчас его ресурс выработан на 95% и решается вопрос о строительстве второй очереди полигона ТБО.

Далее главный федеральный инспектор посетил детский сад «Планета Детства» в микрорайоне «Северный», возведенный на средства федерального и республиканского бюджетов, и квартирные жилые дома, построенные для бюджетников. В числе граждан, получивших ключи — медицинские работники. По программе«Земский доктор» в районе работают 53 специалиста, приехавшие из Уфы после окончания вуза.

Рабочая поездка Михаила Закомалдина завершилась экскурсией в Дуванский историко-краеведческий музей. Главный федеральный инспектор пообщался с воспитанниками объединения «Патриот», созданного на базе Дуванской средней школы. Три года подряд школьники северо-востока Башкирии представляли регион на окружном финале военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», где занимали призовые места среди 14-ти сильнейших команд ПФО.

Теги: ГФИ по РБ
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