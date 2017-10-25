В Башкирии заблокировали сайты с азартными играми, продажей алкоголя и способами уклонения от службы в армии Фото: Олег Яровиков В Башкирии заблокировали сайты с азартными играми, продажей алкоголя и способами уклонения от службы в армии Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Аургазинском райне прокуратура ограничила доступ к 20 сайтам с информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Как уточняет региональная прокуратура, на интернет-ресурсах были организованы азартные игры, продавался алкоголь, поддельные дипломы, описывались способы уклонения от прохождения службы в армии.

В соответствии с законодательством, использование СМИ в целях совершения уголовно и административно наказуемых деяний не допускается. В связи с этим органы прокуратуры республики в судебном порядке потребовали признать размещенную на сайте информацию запрещенной к распространению и ограничить к ней доступ.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Судебное решение будет направлено в Роскомнадзор для блокировки ресурса.