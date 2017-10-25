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25 октября Среда

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В Башкирии стали известны подробности гибели человека в результате взрыва в автомобиле

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии стали известны подробности гибели человека в результате взрыва в автомобиле Фото: Следком по РБ

В Башкирии стали известны подробности гибели человека в результате взрыва в автомобиле Фото: Следком по РБ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии стали известны подробности гибели человека в результате взрыва в автомобиле. Напомним, трагический случай произошел утром, 25 октября в городе Ишимбае. Следственный комитет по республике организовал доследственную проверку.

По версии следствия, двое братьев – местные жители — ехали на личной автомашине по улице Сосновой. В салоне автомобиля сдетонировал неустановленный предмет, который, предположительно, находился в руках пассажира. В результате случившегося он погиб.

По результатам проведенной проверки, следственными органами для проверки имеющихся версий следственным путем, возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лица или лиц, возможно, причастных к их совершению. На месте работает следственно-оперативная группа с участием следователя-криминалиста. На место происшествия выезжал и.о. руководителя следственного управления Юрий Русанов, расследование уголовного дела взято под его личный контроль. Готовятся постановления о назначении ряда экспертных исследований из различных областей науки. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти пострадавшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в региональном следкоме.

Теги: Следственный комитет по РБ
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