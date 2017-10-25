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Ирина Слуцкая: «Уже не помню, в который раз я приезжаю в Уфу»

СПОРТ

Ирина Слуцкая: «Уже не помню, в который раз я приезжаю в Уфу» Фото: Автор

Ирина Слуцкая: «Уже не помню, в который раз я приезжаю в Уфу» Фото: Автор

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Знаменитая фигуристка, двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы Ирина Слуцкая провела для уфимцев, страдающих сахарным диабетом, мастер-класс по скандинавской ходьбе и фигурному катанию.

На тропе здоровья «Уфимские липы» спортсменка вместе с помощниками возглавила колонну тех, кому за 50, которые намерены бороться с недугом не только традиционными препаратами, но физической активностью.

«Я выбрала поддержку людей с диагнозом «сахарный диабет» не случайно, — призналась Ирина Слуцкая. — Два года назад я стала свидетелем истории, когда девочку привели на секцию фигурного катания и именно там родители от врачей узнали, что у ребенка такое заболевание. Но это не приговор. Спортом можно и нужно заниматься».

Ирина Слуцкая после уфимской тропы здоровья приехала во Дворец спорта, где ее с нетерпением ждали мальчики и девочки с диагнозом «сахарный диабет». Дети впервые в жизни надели фигурные коньки и вышли на лед.

«Я поддерживаю мысль, что физическая активность — «это естественное лекарственное средство», и поэтому она должна рассматриваться как часть медицинского инструментария», — сказала прославленная фигуристка.

Более получаса дети катались на коньках и даже пытались исполнить какие-то элементы из профессионального спорта.

«Уже не помню, в который раз я приезжаю в Уфу, — призналась Слуцкая. — Бывала я в столице республики и с выступлениями, и как посол ГТО, теперь как председатель Добровольного физкультурно союза в поддержку всероссийской акции «Жить, побеждая диабет!» Каждый раз убеждаюсь, что в вашем городе живут очень приветливые, гостеприимные люди, а улицы становятся красивее».

Теги: Ирина Слуцкая, сахарный диабет, мастер-класс
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