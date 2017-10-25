Жители столицы Башкирии выразили недовольство качеством работ по проекту «Городская среда» Фото: пресс-служба Единой России Жители столицы Башкирии выразили недовольство качеством работ по проекту «Городская среда» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии жители дома 7/1 по улице Мубарякова выразили недовольство качеством выполнения работ в рамках партийного проекта «Городская среда». Среди жалоб была отмечена укладка асфальта в дождь и в ночное время. Представители регионального отделения «Единой России» совместно с Министерством ЖКХ республики оперативно отреагировали на сигнал и выехали с контрольным рейдом. На встрече присутствовали жители дома, подрядная организация, УЖХ района, депутаты Госсобрания республики, сообщили в региональном отделении партии.

Как выяснилось, жильцы подняли тревогу раньше времени. Дело в том, что по проекту проезды и парковочные места во дворе расширялись. Поэтому территория не просто асфальтировалась поверх старого покрытия, а также там, где ранее была земля. Это решение приняли сами жители на общедомовом собрании. Для выполнения работ было заказано порядка 300 тонн асфальта. В процессе укладки пошел дождь, поэтому основные работы были прекращены, а чтобы уже привезенный асфальт не пропал, его использовали как выравнивающий подготовительный слой на участки, где предполагалось расширение. Жильцы же решили, что это окончательная укладка, и возмутились таким качеством.

«После этого выравнивания было уложено еще два слоя асфальта. Весь комплекс работ выполнен в соответствии с требованиями. Мы делали вырубку, чтобы определить качество покрытия и проверить его на соответствие нормам. Кроме того, есть гарантийные сроки, поэтому возникающие замечания подрядчик будет исправлять в течение пяти лет», — пояснил заместитель директора УЖХ Кировского района Рустем Самигуллин.

В ходе рейда одна из жительниц попросила заасфальтировать тропинку за домом, ведущую к магазину. Этот участок уже не входит в проект, но подрядчик пошел на уступки и пообещал исполнить просьбу в качестве бонуса.

Как отметил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Эдуард Саитбаталов, одновременно в республике по партийному проекту ремонтируются более 400 дворов. Конкретно на данную дворовую территорию, объединяющую шесть многоквартирных дворов, было выделено 7,6 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов, также финансовое участие приняли и сами жители.

Региональное отделение «Единой России» продолжает принимать вопросы и замечания от жителей по реализации проекта «Городская среда». Обращения необходимо отправлять на электронную почту gorsreda@bashedinros.ru.