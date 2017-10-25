УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии появится «Коалиция патриотов». Новая надпартийная общественная организация формируется по инициативе партии «Патриоты России». Как пояснил руководитель регионального отделения партии Загир Хакимов, это будет пул общественников, которым небезразлична судьба родной республики и России в целом.

Решение о необходимости создания объединения обсуждалось в среду, 25 октября, на круглом столе «Патриотизм как фактор развития и стабильности Республики Башкортостан». Участие в нем приняли представители различных политических партий, общественных организаций, духовенства и патриотических клубов. Гражданский форум был приурочен к предстоящему празднованию Дня народного единства.

Участники смогли высказаться по важнейшим для жизни республики вопросам патриотизма, образования, здравоохранения, экологии, развития предпринимательства, сельского хозяйства.

В резолюции круглого стола обозначены задачи новой коалиции. Участники считают, что необходимо сохранять межпоколенческие контакты для формирования патриотизма у подрастающего поколения. Общественники поддержали инициативу установки в Уфе памятника «Первой учительнице» и предложили объявить конкурс на лучший проект. Еще одна инициатива, также вошедшая в резолюцию, касается присвоения имени героя Отечественной войны 1812 года Евграфа Ивановича Гладышева скверу в микрорайоне Инорс.

Экологическая тема также нашла отражение в итоговом документе. Участники круглого стола поддержали инициативу Общероссийского народного фронта по созданию защитного зеленого пояса вокруг столицы Башкирии и других городов, а также выступили за сохранение и развитие Уфимского лимонария.

«Мы осознаем необходимость освещения позитивных действий государственной власти, в том числе мер антикоррупционного характера, и выражаем готовность к совместным делам по улучшению ситуации в стране и в республике», — говорится в резолюции.

Как пояснили организаторы круглого стола, после формирования «Коалиция патриотов» Башкирии планирует участвовать в разрешенных законом формах — в выборах Президента России и депутатов Госсобрания РБ.