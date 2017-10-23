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Проектам АПК созданы особые условия для участия в акции «100 инвестпроектов к 100-летию Башкортостана»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ / 100 лет Республике

Проектам АПК созданы особые условия для участия в акции «100 инвестпроектов к 100-летию Башкортостана» Фото: Олег Яровиков

Проектам АПК созданы особые условия для участия в акции «100 инвестпроектов к 100-летию Башкортостана» Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В правила акции «100 инвестпроектов к 100-летию Республики Башкортостан» внесены существенные изменения. Нововведения заметно облегчают вхождение в число участников проектам в сфере сельского хозяйства, подчеркнули в пресс-службе республиканского правительства.

«Сельское хозяйство — важная сфера для республики. В нашей акции уже участвуют такие проекты, как строительство цеха глубокой переработки мяса птицы в Уфимском районе, современного свинокомплекса в Буздякском районе, а также создание животноводческого комплекса на 1200 коров в Калтасинском районе. Но мы хотим, чтобы подобных проектов стало еще больше, — заявил президент Торгово-промышленной палаты Башкортостана Азат Фазлыев. — Мы решили дать больше возможностей для участия в акции именно агропроектам, поскольку понимаем, что далеко не всегда инициаторы таких проектов обладают необходимым объемом денежных средств».

Согласно предыдущей редакции правил участия в акции «100 инвестиционных проектов к 100-летию Республики Башкортостан», сумма капитальных вложений должна составлять не менее 50 млн рублей. Эти условия действовали ровно год, сейчас специально для инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства существенно снизился «порог входа». Теперь для участия в акции достаточно 10 млн рублей инвестиций в форме капитальных вложений. При этом объем собственных средств должен составлять не менее 20 процентов.

Как сообщало агентство «Башинформ», акция «100 инвестиционных проектов — к 100-летию Республики Башкортостан» стартовала год назад по инициативе Торгово-промышленной палаты республики.

Сейчас в акции участвует 51 проект с общим объемом инвестиций свыше 27 млрд рублей. Большинство из них — проекты в области производства, сельхозпереработки, реконструкции и строительства.

По активности на данный момент лидирует Уфа, второе место занимает Уфимский район, третье — Стерлитамак. Реализация этих проектов позволит создать около шести тысяч новых рабочих мест.

В настоящее время два проекта уже реализованы. Это линия по производству пеллет ООО «ЛПК «Селена» в Белорецком районе и цех по производству сильфонных компенсаторов СП «Витценманн-Руссия» в Уфе. Реализация этих проектов позволила создать в общей сложности 90 рабочих мест.

Подробнее узнать об акции и заполнить заявку для участия можно на официальном сайте.

Теги: инвестпроекты, АПК, ТПП РБ
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