МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении видимости на дорогах: синоптики прогнозируют снег и слабую метель Фото: Олег Яровиков МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении видимости на дорогах: синоптики прогнозируют снег и слабую метель Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

МЧС Башкирии предупреждает: ночью и утром на отдельных участках автодорог ожидается туман видимостью 500 метров и менее, днем в южной половине республики из-за осадков возможно ухудшение видимости до 1-2 км.

По данным управления Башгидрометцентра, завтра, 26 октября, в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В северной половине республики местами пройдет небольшой снег, в южной половине местами сильный снег, слабая метель, гололед, на отдельных участках автодорог снежный накат и снежные заносы. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, -3 градуса.

В ночь на 26 октября столбики термометров покажут -3, -8, местами до -13 градусов.