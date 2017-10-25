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25 октября Среда

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МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении видимости на дорогах: синоптики прогнозируют снег и слабую метель

ОБЩЕСТВО

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении видимости на дорогах: синоптики прогнозируют снег и слабую метель Фото: Олег Яровиков

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении видимости на дорогах: синоптики прогнозируют снег и слабую метель Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

МЧС Башкирии предупреждает: ночью и утром на отдельных участках автодорог ожидается туман видимостью 500 метров и менее, днем в южной половине республики из-за осадков возможно ухудшение видимости до 1-2 км.

По данным управления Башгидрометцентра, завтра, 26 октября, в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. В северной половине республики местами пройдет небольшой снег, в южной половине местами сильный снег, слабая метель, гололед, на отдельных участках автодорог снежный накат и снежные заносы. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, -3 градуса.

В ночь на 26 октября столбики термометров покажут -3, -8, местами до -13 градусов.

Теги: погода
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