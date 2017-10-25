Урожай сахарной свеклы в Башкирии превысил прошлогодние показатели Фото: Минсельхоз РБ Урожай сахарной свеклы в Башкирии превысил прошлогодние показатели Фото: Минсельхоз РБ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Урожай сахарной свеклы в республике превысил прошлогодние показатели.

На данный момент в Башкортостане выкопано 1,35 млн тонн свеклы против 1,22 млн в 2016 году.

Сельхозпредприятия региона сдали на сахарные заводы более 782,1 тысячи тонн корнеплодов, переработано свыше 450,5 тысячи тонн.

По данным Минсельхоза РБ, на сегодняшний день корнеплоды убраны с площади более 44,4 тысячи га, что составляет 86 процентов от плана. Шесть из 24 районов региона, возделывающих эту культуру, завершили уборку. Средняя урожайность сахарной свеклы составила 304 центнера с гектара. Год назад с каждого гектара собирали по 256 центнеров.

Лидером по урожайности является Уфимский район, свекловоды которого с каждого гектара получают по 400 центнеров корнеплодов.