Ведущий мировой производитель сыров начнет выпуск своей продукции в Башкирии Фото: Олег Яровиков





Ведущий мировой производитель сыров начнет выпуск своей продукции в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с президентом группы компаний Savencia (Франция) Алексом Бонгрэном. В ходе встречи обсуждались перспективы развития Белебеевского молочного комбината и расширения ассортимента его продукции, в том числе возможность организации производства мягких сыров.

Напомним, что на днях Алекс Бонгрэн и председатель наблюдательного совета группы компаний «Нерал» Эрнст Исаев подписали Соглашение о намерениях, согласно которому французская компания планирует приобрести у группы компаний «Нерал» мажоритарный пакет акций белебеевского предприятия. Соответствующая сделка будет заключена после её одобрения Федеральной антимонопольной службой.

– Мы знаем вашу компанию как мирового лидера в производстве сыров. Понимаем, какими огромными компетенциями вы обладаете, как много специалистов высочайшего класса работает у вас, на каком высоком уровне вы держите качество продукции, – сказал Рустэм Хамитов. – Безусловно, приход вашей компании в республику является для нас выдающимся событием.

По словам Главы республики, Правительство Башкортостана готово оказать компании необходимую поддержку для реализации новых проектов.

– Конечно, с вашим приходом мы хотим продвигать молочную, сырную промышленность Башкортостана ещё более динамично и активно. Мы крайне заинтересованы в реализации ваших проектов здесь, у нас в республике. Мы бы хотели, чтобы вы подняли Белебеевский комбинат на новую ступень, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Сегодня состояние комбината очень хорошее. Это предприятие находится на высочайшем уровне по своим компетенциям, качеству производимого товара. Но вы можете преобразовать его и сделать действительно суперсовременным. В этой работе Правительство республики будет всемерно вам помогать.

Алекс Бонгрэн отметил, что компания планирует, прежде всего, опираться на богатый опыт, накопленный Белебеевским молочным комбинатом, продолжая успешные начинания, а также приступить к производству фирменных мягких сыров.

– Комбинат стал лидером в производстве сыров, молочной продукции не только в регионе, но и в России. Мы рады, что нам выпала честь продолжить уже начатое. Прежде всего, речь идёт о производстве, которое уже налажено, – сказал Алекс Бонгрэн. – Надеюсь, что нам также удастся наладить производство мягких французских сыров. Мы готовы вкладывать инвестиции для того, чтобы производить сыры, которые во Франции являются нашим брендом. И мы готовы передавать свои знания для того, чтобы ваш завод стал лидером по производству таких сыров.

Президент группы компаний Savencia пригласил Главу республики на дегустацию мягких сыров после того, как будет выпущена их первая партия.

Семейная компания Savencia Fromage & Diary, ранее известная под брендом Bongrian, создана в 1956 году. Она занимает четвёртое место в мире и второе – во Франции по производству сыра. Профилем компании являются деликатесные сыры, в сегменте которых она занимает лидирующую позицию в мире.

На сегодняшний день компания имеет производственные филиалы в 30 странах мира, ежегодно перерабатывая свыше 4 млрд литров молока. Её молочная продукция представлена в 120 странах мира. Чистая выручка компании превышает 4 млрд евро. На российском рынке продукция концерна впервые появилась в 1992 году после создания в Москве российского торгового представительства.