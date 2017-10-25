Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

25 октября Среда

Уфа   °

Задача вузов – сделать «прививку» электронного обучения – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Задача вузов – сделать «прививку» электронного обучения – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

Задача вузов – сделать «прививку» электронного обучения – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе заседания Совета при Главе Республики Башкортостан по развитию электронного образования ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Раиль Асадуллин рассказал, что в вузах региона работа в этой сфере ведётся в двух направлениях.

Одно из них связано со стратегией и программой развития каждого вуза. Все университеты имеют электронную информационно-образовательную среду, разработанные электронные курсы для студентов различных форм обучения, а также по программам дополнительного образования. В частности, опорный вуз России УГНТУ стал площадкой по разработке и апробации онлайн-курсов в области технических дисциплин на Национальной платформе открытого образования. БГПУ разработан электронный образовательный ресурс «Международная система дистанционного обучения по башкирскому языку». БГМУ в рамках реализации программы Минздрава России по непрерывному медицинскому образованию врачей подготовил более 280 электронных учебных курсов и более 10 тысяч тестовых заданий для проведения первичной и специализированной аккредитации выпускников и ординаторов медицинских вузов.

Второе направление связано с развитием портала «Электронное образование РБ», где задействованы кадровые ресурсы вузов. Каждый вуз, прежде всего, регистрирует своих студентов и внедряет электронные курсы в образовательные программы. По всем вузам запланировано использование 81 курса для 26,3 тысячи студентов.

Проректор по учебно-методической работе УГНТУ Олег Баулин подробно остановился на использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сотрудничестве с корпоративными заказчиками, отметив, что электронные образовательные технологии позволили привлечь организации из-за пределов республики, а для компаний из региона – снизить стоимость затрат на образовательные услуги.

Глава республики поддержал работу, проводимую вузами.

– За университеты республики я не переживаю, на уровне вузов работа действительно проводится большая, – сказал Рустэм Хамитов. – Ваша задача – сделать «прививку» электронного обучения, чтобы хватило на всю жизнь. Чтобы человек, который вышел из стен университета, был готов к цифровой экономике.

Теги: электронное образование, вузы, глава рб
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть