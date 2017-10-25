Задача вузов – сделать «прививку» электронного обучения – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Задача вузов – сделать «прививку» электронного обучения – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе заседания Совета при Главе Республики Башкортостан по развитию электронного образования ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Раиль Асадуллин рассказал, что в вузах региона работа в этой сфере ведётся в двух направлениях.

Одно из них связано со стратегией и программой развития каждого вуза. Все университеты имеют электронную информационно-образовательную среду, разработанные электронные курсы для студентов различных форм обучения, а также по программам дополнительного образования. В частности, опорный вуз России УГНТУ стал площадкой по разработке и апробации онлайн-курсов в области технических дисциплин на Национальной платформе открытого образования. БГПУ разработан электронный образовательный ресурс «Международная система дистанционного обучения по башкирскому языку». БГМУ в рамках реализации программы Минздрава России по непрерывному медицинскому образованию врачей подготовил более 280 электронных учебных курсов и более 10 тысяч тестовых заданий для проведения первичной и специализированной аккредитации выпускников и ординаторов медицинских вузов.

Второе направление связано с развитием портала «Электронное образование РБ», где задействованы кадровые ресурсы вузов. Каждый вуз, прежде всего, регистрирует своих студентов и внедряет электронные курсы в образовательные программы. По всем вузам запланировано использование 81 курса для 26,3 тысячи студентов.

Проректор по учебно-методической работе УГНТУ Олег Баулин подробно остановился на использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сотрудничестве с корпоративными заказчиками, отметив, что электронные образовательные технологии позволили привлечь организации из-за пределов республики, а для компаний из региона – снизить стоимость затрат на образовательные услуги.

Глава республики поддержал работу, проводимую вузами.

– За университеты республики я не переживаю, на уровне вузов работа действительно проводится большая, – сказал Рустэм Хамитов. – Ваша задача – сделать «прививку» электронного обучения, чтобы хватило на всю жизнь. Чтобы человек, который вышел из стен университета, был готов к цифровой экономике.