28 октября уфимцев приглашают на Блошиный рынок - ярмарку изделий ручной работы
28 октября уфимцев приглашают на Блошиный рынок - ярмарку изделий ручной работы Фото: Карина Камаева
28 октября уфимцев приглашают на Блошиный рынок - ярмарку изделий ручной работы Фото: Карина Камаева
УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
На Блошином рынке в Уфе 28 октября состоится ярмарка изделий ручной работы.
Основу предлагаемого ассортимента составят вещи и предметы, выпущенные с 1950 по 1995 годы. Уникальные изделия ручной работы представят на ярмарке умельцы Уфы, Бирска, Белорецка, Салавата и Туймазов.
Начало ярмарки — в 11 часов.
Получить более подробную информацию можно на сайте администрации башкирской столицы.
Благодаря реализации социального проекта «Блошиный рынок», уфимцы и гости города могут продать или купить в хорошем состоянии различные предметы одежды, игрушки, изделия ручной работы, монеты, значки, часы, антиквариат, старинную мебель, книги, пластинки, посуду, элементы декора, электроинструменты и авторские украшения.