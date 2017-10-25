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25 октября Среда

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28 октября уфимцев приглашают на Блошиный рынок - ярмарку изделий ручной работы

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28 октября уфимцев приглашают на Блошиный рынок - ярмарку изделий ручной работы Фото: Карина Камаева

28 октября уфимцев приглашают на Блошиный рынок - ярмарку изделий ручной работы Фото: Карина Камаева

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На Блошином рынке в Уфе 28 октября состоится ярмарка изделий ручной работы.

Основу предлагаемого ассортимента составят вещи и предметы, выпущенные с 1950 по 1995 годы. Уникальные изделия ручной работы представят на ярмарке умельцы Уфы, Бирска, Белорецка, Салавата и Туймазов.

Начало ярмарки — в 11 часов.

Получить более подробную информацию можно на сайте администрации башкирской столицы.

Благодаря реализации социального проекта «Блошиный рынок», уфимцы и гости города могут продать или купить в хорошем состоянии различные предметы одежды, игрушки, изделия ручной работы, монеты, значки, часы, антиквариат, старинную мебель, книги, пластинки, посуду, элементы декора, электроинструменты и авторские украшения.

Теги: ярмарка, блошиный рынок
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