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25 октября Среда

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В Башкирии в сгоревшем автомобиле обнаружен труп мужчины

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в сгоревшем автомобиле обнаружен труп мужчины Фото: Следственный комитет по РБ

В Башкирии в сгоревшем автомобиле обнаружен труп мужчины Фото: Следственный комитет по РБ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии в сгоревшем автомобиле обнаружен труп мужчины. Сообщение о гибели человека в результате возгорания автомобиля в городе Ишимбае поступило в правоохранительные органы утром 25 октября. Следственный комитет по республике организовал доследственную проверку.

По сообщению пресс-службы ведомства, на место выехала следственно-оперативная группа с участием следователя-криминалиста. Экспертам предстоит провести осмотр места происшествия и установить все обстоятельства случившегося, в том числе личность погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Теги: Следственный комитет по РБ
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