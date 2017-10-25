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25 октября Среда

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В Башкортостане будет внедрена единая система электронного обучения госслужащих и бюджетников

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане будет внедрена единая система электронного обучения госслужащих и бюджетников Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане будет внедрена единая система электронного обучения госслужащих и бюджетников Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане предлагается внедрить единую систему электронного обучения госслужащих и работников бюджетной сферы, которая в том числе позволит принимать кадровые решения. С такой инициативой выступил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на заседании Совета по развитию электронного образования, посвящённом вопросам подготовки госслужащих.

Руководитель региона подчеркнул, что обучение государственных служащих должно носить системный характер. Необходимы компетенции в области организации рабочего времени, принятия управленческих решений, делового общения и публичных выступлений. При этом важно изучать отраслевую аналитику, формируемые министерствами отчёты, статистическую информацию.

– Все, кто имеет статус государственного гражданского или муниципального служащего, в том числе Глава республики, обязаны зарегистрироваться в этой учебной системе, – заявил Рустэм Хамитов. – Это должно касаться, может быть, и депутатов, которые работают на постоянной основе.

В перспективе систему электронного образования предполагается распространить на работников бюджетной сферы – здравоохранения, образования, социальной защиты. По словам Главы региона, руководители при этом должны иметь возможность мониторинга обучения сотрудников и оценки их знаний. Такой механизм может стать частью глобальной кадровой платформы.

– У нас есть всё – портал, вычислительные мощности, сеть, электронный документооборот, каналы связи. Осталось создать единую систему и начать работать, – сказал Рустэм Хамитов.

Теги: электронное образование, глава рб
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