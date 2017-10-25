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25 октября Среда

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В Башкирии ежегодно регистрируется девять тысяч случаев заболевания сахарным диабетом

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ежегодно регистрируется девять тысяч случаев заболевания сахарным диабетом Фото: Олег Яровиков

В Башкирии ежегодно регистрируется девять тысяч случаев заболевания сахарным диабетом Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня в Башкирии сахарным диабетом страдают более 100 тысяч человек. Такую неутешительную статистику на заседании в Госсобрании республики в рамках Всероссийской информационно-профилактической акции «Жить, побеждая диабет!» озвучила главный диабетолог региона Полина Гусева. Специалисты объяснили, что каждый год врачи ставят этот диагноз девяти тысячам пациентов.

«Среди них почти тысяча — дети и подростки. Группу инвалидности имеют 27 тысяч человек», — уточнила Полина Гусева.

Главный диабетолог республики отметила, что в Башкирии неплохая продолжительность жизни людей с диагнозом «сахарный диабет». При заболевании первого типа — 52 года, второго типа — 72.

Теги: сахарный диабет, статистика
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