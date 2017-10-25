Ирина Слуцкая планирует открыть в Уфе школу скандинавской ходьбы Фото: Автор Ирина Слуцкая планирует открыть в Уфе школу скандинавской ходьбы Фото: Автор

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Число людей с диагнозом «сахарный диабет» в скором времени достигнет 73% населения земли. Это заболевание можно назвать чумой 21 века. Такое мнение озвучили специалисты на заседании в Госсобрании Башкирии, посвященном Всероссийской информационно-профилактической акции «Жить, побеждая диабет!» Поддержать проект в Уфу приехала семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая.

«Я сама страдаю сложным заболеванием. И благодарю Правительство и Госсобрание Башкирии за то, что я сегодня в Уфе, — сказала прославленная спортсменка. — Осложнения диабета и это заболевание можно предупредить. Да простят меня люди с диабетом, здесь работает естественный отбор. Ленивые уходят, а дисциплинированные остаются и живут дальше. Но здесь речь идет о втором типе болезни. К сожалению, пока, с первым мы не научились бороться».

По слова Ирины Слуцкой, сегодня в стране работает движение и школы по обучению скандинавской ходьбе для людей с сахарным диабетом.

«Мои девочки (а это женщины 50+) верят в себя: у них нормализовалось давление, они похудели от 2 до 12 кг. Я верю, что депутаты, представители министерства здравоохранения и других ведомств Башкирии помогут открыть в республике школу по скандинавской ходьбе, — выразила надежду председатель президиума Добровольного физкультурного союза и заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая. — Мы должны показывать своим примером, что физической активностью заниматься надо. То есть не только сидеть на круглых столах, а чаще ходить пешком, избавиться от вредных привычек и от поедания фастфуда. Это поможет нам встретить старость в радости и активности».

Врачи уверяют, что сахарный диабет прогрессирует. Только за последние 15 лет в России количество людей с этим заболеванием увеличилось с 2 до 4 миллионов. Для того, чтобы предупредить болезнь и бороться с ней естественным лекарством — физической активностью — Ирина Слуцкая 25 октября проведет в Уфе два мастер-класса: по скандинавской ходьбе и фигурному катанию.

Всероссийская акция «Жить, побеждая диабет!» проводится с 2015 года и на сегодняшний день охватила жителей Вологодской, Свердловской, Волгоградской, Нижегородской, Тульской, Ростовской, Иркутской областей, Республики Саха (Якутия). В Московской области в 2017 году откроется 10 школ скандинавской ходьбы для людей с диабетом под руководством Ирины Слуцкой.