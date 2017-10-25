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Рустэм Хамитов: «Для развития башкирского языка нужно использовать и возможности YouTube»

КУЛЬТУРА

Рустэм Хамитов: «Для развития башкирского языка нужно использовать и возможности YouTube» Фото: скриншот видео

Рустэм Хамитов: «Для развития башкирского языка нужно использовать и возможности YouTube» Фото: скриншот видео

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В ходе заседания Совета при главе Башкортостана по развитию электронного образования Рустэм Хамитов поддержал начинание Ильсура Сулейманова, открывшего первый башкирский YouTube-канал в поддержку родного языка. Блогер, уроженец Башкортостана, живет в Великобритании, где работает в Кардиффском университете над докторской диссертацией.

«Для развития башкирского языка нужно использовать и возможности YouTube, который сегодня очень развит. Вчера посмотрел – на «Башинформе» была ссылка. Один наш коллега учится в Англии, пытается защитить докторскую диссертацию – PhD, так она у них называется. Он в YouTube открыл канал на башкирском языке. Очень хорошо, красиво рассказывает о том, как и для чего он там учится, что видит. Молодец! Поддерживаю такие вещи. Это как раз правильные, современные формы», — сказал Рустэм Хамитов.

В первом видео автор блога знакомил зрителей со своей деятельностью. «Если наберу более 2000 просмотров до следующей субботы, то ждите продолжения», — отметил блогер. На сегодняшний день ролик Ильсура Сулейманова набрал более 5700 просмотров.

Теги: башкиры за рубежом, башкирский язык, блогеры
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