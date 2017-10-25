В Башкирии главный федеральный инспектор оценил инфраструктуру моногорода Фото: пресс-служба ГФИ В Башкирии главный федеральный инспектор оценил инфраструктуру моногорода Фото: пресс-служба ГФИ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Главный федеральный инспектор по Башкортостану оценил социально-экономическую инфраструктуру моногорода. Михаил Закомалдин посетил Благовещенск.

В центре внимания федерального инспектора были объекты государственной приоритетной программы «Формирование городской комфортной среды». В Благовещенске ее участниками стали 5 дворов и городские парки. Реконструкция ведется на улице Братьев Першиных, Комарова, Седова, а также на площади городского дворца культуры. По словам местных жителей, они охотно подключились к проекту и довольны результатом. Во дворах завершились работы по расширению дорог, обустройству новых парковочных мест для автомобилей, возводятся современные детские и спортивные площадки, устанавливается дополнительное освещение.

Башкортостан стал участником федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в нынешнем году. В рамках проекта будут благоустроены 23 города и городских поселений. Общий объем финансирования — более 1 миллиарда рублей. Это деньги федерального, республиканского бюджетов, бизнеса и самих жителей многоквартирных домов.

В рамках рабочей поездки по Благовещенску Михаил Закомалдин ознакомился с экономической инфраструктурой города. Так, главный федеральный инспектор посетил современный мясоперерабатывающий завод, построенный в 2016 году. Производство обеспечивает рабочими местами около 700 местных жителей. Мощность завода – 65 тысяч тонн в год готовой продукции из мяса птицы. По сообщениям главы администрации Благовещенского района Фарита Фазылова, в моногороде продолжается инвестиционная политика, и данное предприятие – пример успешного взаимодействия федеральных, региональных структур власти и бизнеса. В целом, общий объем инвестиций за последние полгода по крупным и средним предприятиям в Благовещенске составил более 500 миллионов рублей.