В Башкирии спасателям пришлось вызволять пострадавших из раскореженного автомобиля Фото: МЧС по РБ В Башкирии спасателям пришлось вызволять пострадавших из раскореженного автомобиля Фото: МЧС по РБ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии спасателям пришллось вызволять пострадавших из поврежденного в ходе ДТП автомобиля. Авария произошла сегодня утром на автодороге Архангельское – Красноусольский, столкнулись два автомобиля УАЗ 390995 и Лада Калина.

Аварийно-спасательные работы по деблокированию пострадавших из поврежденного автомобиля проводил на месте происшествия личный состав 74-й пожарной части.

Главное управление МЧС России по республике напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге.