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24 октября Вторник

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«Салават Юлаев» одержал крупную победу над тольяттинской «Ладой»

СПОРТ

«Салават Юлаев» одержал крупную победу над тольяттинской «Ладой»

Фото: Валерий Шахов

«Салават Юлаев» одержал крупную победу над тольяттинской «Ладой»

Фото: Валерий Шахов

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

«Юлаевцам» потребовалось три минуты, чтобы распечатать ворота гостей из Тольятти. Голевой момент создали Григорий Панин и Евгений Коротков. Завершил комбинацию точным броском Теему Хартикайнен. Однако когда «Салават» получил малый штраф и на скамейку отдыхать отправился Максим Гончаров, «Лада» тут же наказала хозяев льда. Затем последовало еще одно удаление в составе уфимской дружины, но на этот раз «юлаевцы» реабилитировались и вышли вперед — 2:1. Автором второй шайбы записали Максима Майорова.

После перерыва уфимская команда долго «вынашивала» третью шайбу. Сначала соперники прошли через ряд удалений. А к середине второго периода нападающий «Салавата» Теему Хартикайнен оформил дубль — 3:1. К середине третьего отрезка игрового времени финский форвард вновь отличился: его записали ассистентом Дениса Кокарева, который в четвертый раз огорчил вратаря «Лады» Антона Красоткина.

За пять минут до финальной сирены «зеленый сектор» затянул «Катюшу», а хоккеисты ввязались в драку. Главным героем эпизода стал Григорий Панин. Вместе с коллегой из Тольятти Алексеем Кирилловым он получил дисциплинарный штраф. До конца «юлаевцы» играли в большинстве, но реализовать его не смогли. Итоговый счет 4:1.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 26 октября с магнитогорским «Металлургом» на льду «Уфа-Арены».

Теги: хоккей, Салават Юлаев, КХЛ
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