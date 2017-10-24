Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

24 октября Вторник

Уфа   °

Рустэм Хамитов: «Присутствие в числе десяти лучших регионов страны – это значимый, хороший успех»

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов: «Присутствие в числе десяти лучших регионов страны – это значимый, хороший успех» Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов: «Присутствие в числе десяти лучших регионов страны – это значимый, хороший успех» Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в ходе заседания Совета при Главе Республики Башкортостан по развитию электронного образования Рустэм Хамитов напомнил, что в этом году Башкортостан вошёл в Топ-10 рейтинга информатизации регионов России по итогам 2017 года.

Как ранее сообщал «Башинформ», республика значительно улучшила свои позиции в рейтинге, подготовленном Министерством связи и массовых коммуникаций России, переместившись сразу на 24 пункта – с 31-го на седьмое место. Это связано с реализацией в Башкортостане крупных проектов по информатизации в сфере образования, здравоохранения, транспорта, «Электронного Правительства», созданием на базе центров занятости населения, районных и городских библиотек Центров общественного доступа.

– Всегда говорю о том, что присутствие в числе десяти лучших регионов страны – это значимый, хороший успех, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – При подведении итогов Министерством связи и массовых коммуникаций России отмечены наши достижения в части перевода в электронную форму государственных услуг, развития дистанционного образования, внедрения ИТ-технологий в учебный процесс.

Глава республики также отметил, что месяц назад проект «Современная цифровая образовательная среда» победил в федеральном конкурсе «ПРОФ-IT», в том числе благодаря представленной модели по электронному обучению государственных и муниципальных служащих.

Кроме того, в сентябре подписано трёхстороннее Соглашение о сотрудничестве Госкомитета республики по информатизации с Союзом специалистов промышленной и экологической безопасности, а также Уфимским учебным центром «Башнефтехим» в части электронного обучения сотрудников промышленных предприятий на республиканском портале «Электронное образование». В этом году завершается разработка ещё 20 электронных курсов по направлениям нефтегазовой отрасли, промышленной безопасности и охраны труда.

Теги: электронное образование, информатизация, глава рб
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть