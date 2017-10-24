Рустэм Хамитов: «Присутствие в числе десяти лучших регионов страны – это значимый, хороший успех» Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов: «Присутствие в числе десяти лучших регионов страны – это значимый, хороший успех» Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в ходе заседания Совета при Главе Республики Башкортостан по развитию электронного образования Рустэм Хамитов напомнил, что в этом году Башкортостан вошёл в Топ-10 рейтинга информатизации регионов России по итогам 2017 года.

Как ранее сообщал «Башинформ», республика значительно улучшила свои позиции в рейтинге, подготовленном Министерством связи и массовых коммуникаций России, переместившись сразу на 24 пункта – с 31-го на седьмое место. Это связано с реализацией в Башкортостане крупных проектов по информатизации в сфере образования, здравоохранения, транспорта, «Электронного Правительства», созданием на базе центров занятости населения, районных и городских библиотек Центров общественного доступа.

– Всегда говорю о том, что присутствие в числе десяти лучших регионов страны – это значимый, хороший успех, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – При подведении итогов Министерством связи и массовых коммуникаций России отмечены наши достижения в части перевода в электронную форму государственных услуг, развития дистанционного образования, внедрения ИТ-технологий в учебный процесс.

Глава республики также отметил, что месяц назад проект «Современная цифровая образовательная среда» победил в федеральном конкурсе «ПРОФ-IT», в том числе благодаря представленной модели по электронному обучению государственных и муниципальных служащих.

Кроме того, в сентябре подписано трёхстороннее Соглашение о сотрудничестве Госкомитета республики по информатизации с Союзом специалистов промышленной и экологической безопасности, а также Уфимским учебным центром «Башнефтехим» в части электронного обучения сотрудников промышленных предприятий на республиканском портале «Электронное образование». В этом году завершается разработка ещё 20 электронных курсов по направлениям нефтегазовой отрасли, промышленной безопасности и охраны труда.