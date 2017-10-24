В Башкирии прокуратура добилась установления светофоров вблизи школ
В Башкирии прокуратура добилась установления светофоров вблизи школ Фото: Ксения Калинина
В Башкирии прокуратура добилась установления светофоров вблизи школ Фото: Ксения Калинина
УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Прокуратура города Нефтекамск выявила нарушения в сфере безопасности дорожного движения. На нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных вдоль территорий школ, должны были быть установлены желтые мигающие светофоры. Данные меры призваны обеспечить безопасность учащихся на дороге.
Между тем, городская администрация проигнорировала требования законодательства и не оборудовала переходы световыми устройствами. В связи с этим прокуратура внесла главе муниципалитета представление об устранении допущенных нарушений. По результатам его рассмотрения вблизи четырех школ установлены светофоры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.