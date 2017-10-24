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В Башкортостане назначен новый руководитель Росреестра

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане назначен новый руководитель Росреестра Фото: с сайта https://rosreestr.ru

В Башкортостане назначен новый руководитель Росреестра Фото: с сайта https://rosreestr.ru

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Республике Башкортостан назначен Пётр Клец. Приказ подписан министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным.

Пётр Вячеславович Клец — уроженец Ростовской области. С 2001 по 2005 годы работал в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ростовской области, в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Ростовской области. С 2007 — помощник руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан. С 2008 по 2012 годы — заместитель руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Башкортостану, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ. Далее работал в Тульской области. С 2014 года — заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан.

Теги: Росреестр
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