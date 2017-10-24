Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

24 октября Вторник

Уфа   °

Контрольный пакет Белебеевского молочного комбината продадут французскому концерну

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Контрольный пакет Белебеевского молочного комбината продадут французскому концерну Фото: Олег Яровиков

Контрольный пакет Белебеевского молочного комбината продадут французскому концерну Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Холдинг «Концерн «Интел Ко» (Группа компаний «Нерал»), владеющий 100% акций Белебеевского молочного комбината, собирается продать мажоритарный пакет акций предприятия французской группе компаний «Sevencia Fromage & Dairy».

Как сообщает РБК-Уфа, соглашение о намерениях подписали президент группы компаний «Нерал» Эрнст Исаев и президент французского концерна Алекс Бонгрэн. Подробности будущей сделки не разглашаются. Она будет заключена после того, как ее условия одобрит Федеральная антимонопольная служба.

По словам представителей молочного комбината, французский концерн рассматривает перспективы развития производства в России мягких сыров. В будущем планируется оснастить Белебеевский комбинат новым оборудованием.

Профильное издание MilkNews со ссылкой на представителя «Sevencia» сообщило о том, что концерн рассчитывает «выстроить сильную линейку специальных брендов холдинга» в России, потому что здесь «высокий уровень потребления сыра».

Компания «Sevencia Fromage & Dairy», ранее известная под брендом «Bongrian», занимает второе место во Франции и четвертое в мире по производству сыра. Профилем компании являются деликатесные сыры, в сегменте которых она занимает лидирующую позицию в мире.

В свою очередь, Белебеевский молочный комбинат является одним из ведущих производителей сыров в стране. Его мощности позволяют ежесуточно производить более тысячи тонн сыра. Линейка продукции натуральных твердых сыров включает 37 наименований.

По данным сервиса «Kartoteka.ru», владельцем 40% акций «Концерн «Интел Ко» (ГК «Нерал») является Эрнст Исаев, в прошлом занимавший пост вице-премьера правительства Башкирии.

Теги: Белебеевский молочный комбинат
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть