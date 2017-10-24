Контрольный пакет Белебеевского молочного комбината продадут французскому концерну Фото: Олег Яровиков Контрольный пакет Белебеевского молочного комбината продадут французскому концерну Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Холдинг «Концерн «Интел Ко» (Группа компаний «Нерал»), владеющий 100% акций Белебеевского молочного комбината, собирается продать мажоритарный пакет акций предприятия французской группе компаний «Sevencia Fromage & Dairy».

Как сообщает РБК-Уфа, соглашение о намерениях подписали президент группы компаний «Нерал» Эрнст Исаев и президент французского концерна Алекс Бонгрэн. Подробности будущей сделки не разглашаются. Она будет заключена после того, как ее условия одобрит Федеральная антимонопольная служба.

По словам представителей молочного комбината, французский концерн рассматривает перспективы развития производства в России мягких сыров. В будущем планируется оснастить Белебеевский комбинат новым оборудованием.

Профильное издание MilkNews со ссылкой на представителя «Sevencia» сообщило о том, что концерн рассчитывает «выстроить сильную линейку специальных брендов холдинга» в России, потому что здесь «высокий уровень потребления сыра».

Компания «Sevencia Fromage & Dairy», ранее известная под брендом «Bongrian», занимает второе место во Франции и четвертое в мире по производству сыра. Профилем компании являются деликатесные сыры, в сегменте которых она занимает лидирующую позицию в мире.

В свою очередь, Белебеевский молочный комбинат является одним из ведущих производителей сыров в стране. Его мощности позволяют ежесуточно производить более тысячи тонн сыра. Линейка продукции натуральных твердых сыров включает 37 наименований.

По данным сервиса «Kartoteka.ru», владельцем 40% акций «Концерн «Интел Ко» (ГК «Нерал») является Эрнст Исаев, в прошлом занимавший пост вице-премьера правительства Башкирии.