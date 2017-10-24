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Борцы из Башкирии завоевали семь медалей на первенстве ПФО по греко-римской борьбе среди юношей

СПОРТ

Борцы из Башкирии завоевали семь медалей на первенстве ПФО по греко-римской борьбе среди юношей Фото: Федерация греко-римской борьбы РБ

Борцы из Башкирии завоевали семь медалей на первенстве ПФО по греко-римской борьбе среди юношей Фото: Федерация греко-римской борьбы РБ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Борцы из Башкортостана завоевали семь медалей на первенстве Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет в Саранске. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 13 регионов России.

По словам пресс-секретаря Федерации греко-римской борьбы РБ Елены Ледяйкиной, сборную Башкортостана представили более 40 спортсменов из Уфы, Нефтекамска, Октябрьского, Белорецка, Янаула и Кумертау. По итогам состязаний победу праздновал Айнур Саетов в весовой категории 32 кг. Серебро на счету Данила Назарова в весе 53 кг. Бронзовые награды получили Хизир Хашакиев (63 кг), Гранд Асатрян (85 кг), Егор Варайн (120 кг), Руслан Хакимов (69 кг), Сергей Логвинов (50 кг).

Как отметил старший тренер юношеской сборной республики Ильдар Карипов, команда выступила менее успешно, чем в прошлом году.

«Рассчитывали на большее количество медалей. Результаты могли показать еще несколько спортсменов. Тем не менее, мы продолжим борьбу на первенстве России, которое пройдет в ноябре в Омске, и постараемся подойти к нему в хорошей форме», — отметил наставник спортсменов.

Теги: первенство ПФО по греко-римской борьбе
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