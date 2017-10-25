УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ученые подсчитали вероятность, с которой на жителя Земли может упасть метеорит. По данным специалистов, ежегодно на Землю падает порядка шести метеоритов, а вред людям они причиняют раз в семь лет, обрушиваясь на их дома, сообщают «Известия».

Вероятность того, что на голову человеку обрушится метеорит, равняется 0,000001%. То есть реальный вред может нанести один из 40 падающих на Землю метеоритов.

В истории уже были зафиксированы случаи падения метеоритов на людей. Например, в 1954 году в США метеорит весом около 4 кг упал на дом и полностью разрушил его.

Одним из самых известных случаев в России стало падение Тунгусского метеорита, обрушившегося на Землю 30 июня 1908 года в междуречье реки Подкаменной Тунгуски и ее притока Чуни. Также россияне помнят падение знаменитого Челябинского метеорита, сгоревшего в атмосфере Земли 15 февраля 2013 года. Позже были найдены его фрагменты, а наиболее крупный из них, общей массой 654 кг, был поднят 16 октября 2013 года со дна озера Чебаркуль.

12 октября к Земле приблизился огромный астероид диаметром 40 метров. Небесное тело в два раза больше челябинского метеорита. Космическое тело приблизилось к Земле на расстояние 43,5 тысячи километров и пролетело мимо. Астероид имеет название 2012 TC4.