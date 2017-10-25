Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.58 ↑

EUR 67.68 ↓

25 октября Среда

Уфа   °

Ученые выяснили, падают ли метеориты на людей

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ученые подсчитали вероятность, с которой на жителя Земли может упасть метеорит. По данным специалистов, ежегодно на Землю падает порядка шести метеоритов, а вред людям они причиняют раз в семь лет, обрушиваясь на их дома, сообщают «Известия».

Вероятность того, что на голову человеку обрушится метеорит, равняется 0,000001%. То есть реальный вред может нанести один из 40 падающих на Землю метеоритов.

В истории уже были зафиксированы случаи падения метеоритов на людей. Например, в 1954 году в США метеорит весом около 4 кг упал на дом и полностью разрушил его.

Одним из самых известных случаев в России стало падение Тунгусского метеорита, обрушившегося на Землю 30 июня 1908 года в междуречье реки Подкаменной Тунгуски и ее притока Чуни. Также россияне помнят падение знаменитого Челябинского метеорита, сгоревшего в атмосфере Земли 15 февраля 2013 года. Позже были найдены его фрагменты, а наиболее крупный из них, общей массой 654 кг, был поднят 16 октября 2013 года со дна озера Чебаркуль.

12 октября к Земле приблизился огромный астероид диаметром 40 метров. Небесное тело в два раза больше челябинского метеорита. Космическое тело приблизилось к Земле на расстояние 43,5 тысячи километров и пролетело мимо. Астероид имеет название 2012 TC4.

Теги: метеориты
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть