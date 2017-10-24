УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Исполнение обязанностей министра лесного хозяйства Башкортостана возложено на Марата Шарафутдинова, ранее занимавшего пост заместителя министра.

Соответствующий Указ подписан главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ 24 октября.

Марат Искандарович Шарафутдинов родился 21 февраля 1975 года в селе Ермекеево Ермекеевского района Башкортостана.

Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальностям «инженер лесного хозяйства» и «экономист по бухучету и аудиту».

Трудовая биография:

1991 год — работник кирпичного завода Ермекеевской МПМК.

1992-1997 — учеба в Башкирском государственном аграрном университете.

1997 год — мастер леса Белебеевского лесхоза.

1997-1998 — инженер по охране и защите леса Белебеевского лесхоза.

1998-2003 — и.о. лесничего Краснореченского лесничества Белебеевского лесхоза.

2003-2005 — главный лесничий Белебеевского лесхоза.

2006 год — инженер по охране и защите леса МУП «Горзеленхоз», ведущий специалист отдела надзора в сфере лесного хозяйства и землепользования Росприроднадзора по Республике Башкортостан.

2006-2007 — ведущий специалист-эксперт отдела надзора в сфере лесного хозяйства и землепользования Росприроднадзора по Республике Башкортостан.

2007-2008 — главный специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий Росприроднадзора по Республике Башкортостан.

2008-2010 — главный консультант отдела агропромышленной политики и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

2010-2017 годы — заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан.

Советник государственной гражданской службы Республики Башкортостан 3 класса.