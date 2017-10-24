Башкирский Туймазы принимает всероссийское первенство по хоккею Фото: vk.com/arena_tmz Башкирский Туймазы принимает всероссийское первенство по хоккею Фото: vk.com/arena_tmz

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В городе Туймазы 2 ноября на ледовой площадке «Туймазы-Арены имени Сергея Гимаева» соберутся хоккеисты до 14 лет со всей страны. Целую неделю, до 9 ноября, юные таланты в составе семи команд федеральных округов России примут участие во всероссийском первенстве.

«Хоккейные матчи будут транслироваться в онлайн режиме», — сообщили организаторы.

Торжественное открытие турнира состоится 2 ноября в 16.30 по местному времени. После участники приступят к тренировкам по округам, а вечером вступят в борьбу за главный трофей всероссийского первенства. Всего на соревнованиях туймазинцы и гости города станут свидетелями 21 матча.