БАГСУ должна стать передовым в России центром по повышению квалификации госслужащих – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков



БАГСУ должна стать передовым в России центром по повышению квалификации госслужащих – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в рамках заседания Совета при Главе Республики Башкортостан по развитию электронного образования ректор Башкирской академии государственной службы и управления Ильгиз Кызыргулов рассказал о развитии электронного образования в БАГСУ.

В частности, были представлены дистанционные методы кадровой оценки гражданских и муниципальных служащих в Республиканском центре кадрового тестирования, а также дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования.

Глава Башкортостана отметил, что БАГСУ должна играть ведущую роль в работе по электронному образованию государственных и муниципальных служащих.

– Фактически она должна стать главным центром подготовки и повышения квалификации кадров для государственной и муниципальной службы, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Мы переформатируем академию, отказываемся от приёма по системе подготовки высшего образования. Сегодня техническая обеспеченность уже неплохая: велико количество компьютеров, проекторов, другой техники. А мы должны по-настоящему вложиться в академию, чтобы она стала передовой в России, чтобы к нам приезжали, смотрели и учились, как можно и нужно организовать дело повышения квалификации на уровне субъекта Российской Федерации.