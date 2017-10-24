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Восточный выезд из Уфы: реанимировать задуманные идеи позволяет ГЧП - правительство Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Восточный выезд из Уфы: реанимировать задуманные идеи позволяет ГЧП - правительство Башкирии Фото: пресс-служба правительства РБ

Восточный выезд из Уфы: реанимировать задуманные идеи позволяет ГЧП - правительство Башкирии Фото: пресс-служба правительства РБ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня в Москве, на девятом по счету ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» выступил премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов. Он рассказал участникам делового завтрака о реализации Восточного выезда из Уфы — масштабного дорожного инвестиционного проекта.

Рустэм Марданов напомнил предысторию строительства автодорожного тоннеля, которое было начато в 1992 году. Активные работы прекратились в 2007 году из-за нехватки финансирования. При этом готовность объекта составила 53%.

«Появление в России механизма реализации таких масштабных проектов на принципах государственно-частного партнерства с привлечением целевых средств федерального бюджета позволяет реанимировать задуманные идеи и завершить их реализацию в сжатые сроки», — подчеркнул Рустэм Марданов.

Как сообщало агентство «Башинформ», республиканское правительство приняло решение о реализации проекта на основе Федерального закона «О концессионных соглашениях». 1 июня этого года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано концессионное соглашение с ООО «Башкирская концессионная компания».

Общий объем необходимых для реализации проекта средств составляет 34,5 млрд рублей.

В частности, предполагается привлечь из федерального бюджета около 20 млрд рублей в виде межбюджетного трансферта, 4,6 млрд рублей в виде субзайма Нового банка развития. 10 млрд рублей составят внебюджетные источники финансирования, сообщает пресс-служба правительства региона.

По мнению Рустэма Марданова, участие в российском проекте Нового банка развития позволит получить международную сертификацию, высокий статус, репутацию и значимость.

Одним из факторов необходимости привлечения Нового банка развития являются более льготные финансовые условия заимствования в банке по сравнению с другими источниками заемных средств, включая заимствования на рынке евробондов.

Кроме того, в Башкортостане отработают реальный механизм привлечения частного капитала в строительство дорог регионального и межмуниципального значения в регионах страны.

«Заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита уже разработано и представлено в Федеральное дорожное агентство. Это должно быть достаточным для подписания соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между правительством Башкортостана и Росавтодором», — резюмировал премьер-министр.

Теги: инвестиционный форум, Россия зовет, Восточный выезд
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