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Переносные пандусы, дистанционная школа английского и соляные комнаты в детсадах: социальные предприниматели Башкирии защитили свои проекты

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Переносные пандусы, дистанционная школа английского и соляные комнаты в детсадах: социальные предприниматели Башкирии защитили свои проекты Фото: Олег Яровиков

Переносные пандусы, дистанционная школа английского и соляные комнаты в детсадах: социальные предприниматели Башкирии защитили свои проекты Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В понедельник, 23 октября, в Уфе прошла первая защита проектов выпускников программы «Акселератор социальных проектов-2017». Образовательная программа Центра инноваций социальной сферы была запущена в 2016 году. Возможность пройти через «Акселератор» ежегодно получают до 50 начинающих социальных предпринимателей. Участие в программе бесплатное, однако попасть в группу можно только через конкурсный отбор: чем больше социальный эффект — тем больше шансов его пройти.

На первой защите в 2017 году свои проекты на суд экспертной комиссии представили шесть предпринимателей.

Уфимец Дмитрий Назин рассказал о школе «ФутбоКидс», ориентированной на детей в возрасте от 3 до 7 лет. По словам предпринимателя, сегодня в республике мало спортивных секций, готовых заниматься с дошкольниками. Если все планы и мечты Дмитрия осуществятся, в одной только Уфе появятся 10 спортивных площадок, при этом для детей из социально-незащищенных семей будут созданы отдельные группы.

Образовательный проект уфимки Елены Филимоновой рассчитан на школьников, которым нужно подтянуть английский. Целевая аудитория дистанционной площадки «Учим дома» — дети из отдаленных районов республики, ребята из социально незащищенных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Занятия проходят на основе школьной программы, в том числе и с учетом подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку.

Еще один житель Уфы Евгений Гагин предлагает поставить на поток производство переносных пандусов. Конструкции из легкой стали облегчат жизнь инвалидам-колясочникам и мамам с маленькими детьми, позволив перемещаться по лестницам, не оборудованных пандусами.

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы РБ Ирины Абрамовой, в 2017 году программу «Акселератора» впервые прошли шесть человек с ограниченными возможностями здоровья. Так, житель Благовещенска Руслан Шайхуллин, который имеет вторую группу инвалидности по зрению, выступил с проектом создания соляных комнат в школах и детских садах городов с экологически неблагоприятной обстановкой. По словам Руслана Шайхуллина, это позволит значительно снизить заболеваемость среди дошкольников, школьников и работников образовательных учреждений.

«Акселератор» становится все более популярным, конкурс вырос с полутора до трех человек на место, — комментирует Ирина Абрамова. — Часто проекты приходят слабые, многие даже не образовывают юрлица. От нас они выходят уже предпринимателями, которые не просто хотят изменить жизнь к лучшему — они получают финансовую устойчивость».

Теги: социальное предпринимательство
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