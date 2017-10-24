Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

24 октября Вторник

Уфа   °

На Совете по развитию электронного образования обсудили вопросы подготовки госслужащих

ОБЩЕСТВО

На Совете по развитию электронного образования обсудили вопросы подготовки госслужащих

Фото: Олег Яровиков

На Совете по развитию электронного образования обсудили вопросы подготовки госслужащих

Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Башкирской академии государственной службы и управления Рустэм Хамитов провёл выездное заседание Совета при Главе Республики Башкортостан по развитию электронного образования. В нём приняли участие члены Совета, а также представители профильных министерств, ведомств, вузов и образовательных организаций республики.

Руководитель региона отметил, что на сегодняшний день в Башкортостане – 5 тысяч государственных гражданских и 8 тысяч муниципальных служащих. Всего – 13 тысяч человек. Требования к их профессиональным знаниям и умениям год от года становятся жёстче.

– Предписания прокуратуры, других контрольно-надзорных органов, судебные иски часто возникают из-за ошибок исполнителей, которые что-то недоделали, не учли изменения в законодательстве и т.д., – сказал Рустэм Хамитов. – Конечно, таких ошибок быть не должно. Нужно анализировать самые распространённые из них, в каких областях знаний есть пробелы, учитывать это в учебном процессе, готовить рекомендации для профилактики некомпетентных решений и действий. От профессионализма государственных и муниципальных служащих зависит качество управленческих решений, а, значит, во многом качество жизни наших граждан.

Рустэм Хамитов сообщил, что управление Главы республики по вопросам госслужбы и кадровой политики с начала этого года вплотную занимается системным обучением государственных гражданских служащих с итоговым тестированием. От 38 органов государственной власти по представленным 22 электронным курсам поданы 4,5 тысячи заявок от почти 2 тысяч служащих. Из 3 700 электронных курсов к настоящему времени успешно завершено обучение и сдано итоговое тестирование по 2 144 курсам.

– Электронное образование как раз приблизит обучение к месту работы и жизни наших государственных гражданских служащих. Мне говорят, что раз в три года они должны повышать квалификацию. А я считаю, что каждый год, а ещё лучше каждые полгода или каждый квартал. Потому что знания прирастают очень активно, быстро. Информационный поток колоссальный, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Отучить от бесцельного времяпрепровождения перед компьютерами и заставить государственного служащего работать – вот наша задача. Есть работа – мы отвечаем за то, чтобы нашим людям жилось лучше. Этому должна быть посвящена каждая минута нашей деятельности.

Теги: электронное образование, госслужба, глава рб
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть