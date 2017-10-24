На Совете по развитию электронного образования обсудили вопросы подготовки госслужащих Фото: Олег Яровиков







На Совете по развитию электронного образования обсудили вопросы подготовки госслужащих Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Башкирской академии государственной службы и управления Рустэм Хамитов провёл выездное заседание Совета при Главе Республики Башкортостан по развитию электронного образования. В нём приняли участие члены Совета, а также представители профильных министерств, ведомств, вузов и образовательных организаций республики.

Руководитель региона отметил, что на сегодняшний день в Башкортостане – 5 тысяч государственных гражданских и 8 тысяч муниципальных служащих. Всего – 13 тысяч человек. Требования к их профессиональным знаниям и умениям год от года становятся жёстче.

– Предписания прокуратуры, других контрольно-надзорных органов, судебные иски часто возникают из-за ошибок исполнителей, которые что-то недоделали, не учли изменения в законодательстве и т.д., – сказал Рустэм Хамитов. – Конечно, таких ошибок быть не должно. Нужно анализировать самые распространённые из них, в каких областях знаний есть пробелы, учитывать это в учебном процессе, готовить рекомендации для профилактики некомпетентных решений и действий. От профессионализма государственных и муниципальных служащих зависит качество управленческих решений, а, значит, во многом качество жизни наших граждан.

Рустэм Хамитов сообщил, что управление Главы республики по вопросам госслужбы и кадровой политики с начала этого года вплотную занимается системным обучением государственных гражданских служащих с итоговым тестированием. От 38 органов государственной власти по представленным 22 электронным курсам поданы 4,5 тысячи заявок от почти 2 тысяч служащих. Из 3 700 электронных курсов к настоящему времени успешно завершено обучение и сдано итоговое тестирование по 2 144 курсам.

– Электронное образование как раз приблизит обучение к месту работы и жизни наших государственных гражданских служащих. Мне говорят, что раз в три года они должны повышать квалификацию. А я считаю, что каждый год, а ещё лучше каждые полгода или каждый квартал. Потому что знания прирастают очень активно, быстро. Информационный поток колоссальный, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Отучить от бесцельного времяпрепровождения перед компьютерами и заставить государственного служащего работать – вот наша задача. Есть работа – мы отвечаем за то, чтобы нашим людям жилось лучше. Этому должна быть посвящена каждая минута нашей деятельности.