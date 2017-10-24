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Аэропорт «Уфа» готовится к работе по осенне-зимнему расписанию

ОБЩЕСТВО

Аэропорт «Уфа» готовится к работе по осенне-зимнему расписанию Фото: автор

Аэропорт «Уфа» готовится к работе по осенне-зимнему расписанию Фото: автор

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Международный аэропорт «Уфа» готовится к работе по осенне-зимнему расписанию. Особенностью нового сезона станет увеличение количества рейсов на популярные курорты и продление нескольких маршрутов летней программы. С 29 октября из уфимского аэропорта будут отправляться 17 ежедневных рейсов в Москву, семь еженедельных рейсов в Дубай и пять — в Сочи. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе столичного авиаузла.

По сравнению с прошлым годом увеличилась частота полетов в Турцию и ОАЭ. Вылеты будут осуществляться по конкретным датам, за подробностями следует обращаться к туроператорам. Продолжатся регулярные рейсы в Прагу. Присутствуют в зимнем расписании чартерные рейсы на Кипр, а также на курорты Вьетнама, Индии, Таиланда. Сохранятся регулярные рейсы в Ташкент, Баку, Худжанд и Душанбе.

Самым активным и востребованным направлением внутренних авиалиний остается Москва. 17 ежедневных рейсов намерены выполнять шесть авиакомпаний. Зимой продолжится программа вылетов к Черному морю в Сочи. Как и летом, дважды в день планируются полеты в Санкт-Петербург. Также продолжатся стартовавшие в октябре рейсы по маршруту Уфа — Казань — Калининград. Зимой станет больше вылетов из уфимского аэропорта в Казань, Екатеринбург, Нижневартовск и Новый Уренгой. Также будут выполняться полеты в Ханты-Мансийск, Тюмень, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Ижевск, Омск и Ноябрьск, Самару, Иркутск. Остаются в регулярном расписании северные направления: Сургут, Новый Уренгой, Норильск и Белоярский. Планируется рейс Уфа — Сыктывкар — Усинск.

В текущем сезоне по центральному расписанию заявлено 35 авиакомпаний и рейсы по 52 направлениям. Ознакомиться с подробным расписанием полетов в осенне-зимний период 2017-2018 можно на сайте аэропорта «Уфа». Отмечается, что в течение сезона в расписании возможны изменения. Дополнительную информацию можно получить в справочной службе аэропорта по телефону: 8-800-200-66-02.

Теги: аэропорт, расписание
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