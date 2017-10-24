Воспитанники коррекционных школ Башкирии получили спецоборудование от фонда «Молодость нации» Фото: пресс-служба фонда «Молодость нации» Воспитанники коррекционных школ Башкирии получили спецоборудование от фонда «Молодость нации» Фото: пресс-служба фонда «Молодость нации»

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Воспитанники коррекционных школ Сибая и Белорецка получили специализированное спортивное оборудование. Тренажеры переданы фондом Римы Баталовой «Молодость нации» в рамках благотворительного проекта «Воспитать чемпиона», сообщили в фонде. Ранее тренажеры и инвентарь получили уже 19 школ-интернатов в разных районах республики.

Это оборудование сегодня активно используют более трех тысяч детей с инвалидностью. Теперь такие возможности появились у коррекционных школ Сибая и Белорецка. Сама программа, направленная на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья и развитие детско-юношеского спорта, реализуется в Башкирии с 2014 года.

«Самое главное, чтобы такие дети не замыкались в себе, поэтому им можно и нужно заниматься спортом. Уверена, из них могут вырасти настоящие паралимпийские чемпионы», — сказала Рима Баталова.