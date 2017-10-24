В Башкирии депутат подозревается в убийстве супруга из-за нецензурной брани Фото: Карина Камаева В Башкирии депутат подозревается в убийстве супруга из-за нецензурной брани Фото: Карина Камаева

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В правоохранительные органы Ишимбайского района Башкортостана 22 октября этого года поступило сообщение, что около дома было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

В пресс-службе ведомства сообщили, что оперативно было установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления. Им оказалась супруга погибшего, являющаяся депутатом местного совета. Женщину задержали, ей уже предъявлено обвинение.

Версия следствия: в ночь с 21 на 22 октября после того, как супруги отметили день рождения родственников, они нетрезвыми вернулись домой. 47-летняя женщина взяла нож и спросила у супруга любит ли он ее, он ей ответил нецензурно. Тогда депутат несколько раз ударила его ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти потерпевшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.