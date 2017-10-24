Футбольный клуб «Уфа» опубликовал необычный ролик, которым заинтересовались федеральные СМИ Фото: Стоп-кадр видео ФК "Уфа" Футбольный клуб «Уфа» опубликовал необычный ролик, которым заинтересовались федеральные СМИ Фото: Стоп-кадр видео ФК "Уфа"

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Видеоролик, опубликованный от имени футбольного клуба «Уфа», набирает популярность на просторах рунета. «Самый странный в РФПЛ» — именно так назвали кадры, где девушка вместе с известным исполнителем из Башкирии Ильнуром Юламановым сначала лежит на футбольном поле, затем жадно поедает торт.

«Это короткая нарезка клипа Ильнура Юламанова, полная версия которого выйдет в свет на днях, — объяснил руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный. — Рабочее название песни «Салават, не отставай». Сегодня его посмотрели уже более 300 тысяч человек».

Как стало известно агентству «Башинформ», главная героиня клипа — участница конкурса «Мисс ФК «Уфа», которая завоевала симпатию всех игроков башкирской команды. В ролике снялись также чемпион России по футбольному фристайлу и студенты УГНТУ.