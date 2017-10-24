Уфимцы могут узнать об эвакуации своего автомобиля с помощью SMS Фото: Олег Яровиков Уфимцы могут узнать об эвакуации своего автомобиля с помощью SMS Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Автовладельцам башкирской столицы стала доступной новая услуга. Получить мгновенное SMS-сообщение о факте эвакуации своего автомобиля можно, зарегистрировавшись на сайте ufa-parkovka.ru. Такой сервис для удобства автовладельцев запустило МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест».

По словам директора учреждения Владимира Петрова, как только начинается погрузка автомобиля, его данные заносятся в электронную базу и специальный программный комплекс отправляет SMS автовладельцу.

Кроме того, с помощью нового портала можно оплатить услуги погрузочно-разгрузочных работ, эвакуацию и хранение транспортных средств.