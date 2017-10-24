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24 октября Вторник

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В Башкирии при пожаре в сарае сгорело шесть коров и 40 рулонов сена

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии при пожаре в сарае сгорело шесть коров и 40 рулонов сена Фото: Андрей Старостин

В Башкирии при пожаре в сарае сгорело шесть коров и 40 рулонов сена Фото: Андрей Старостин

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в частном хозяйстве ночью 24 октября произошел крупный пожар. На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 03.43 поступило сообщение о возгорании сарая из шпал размером 8х13 метров, кровли из профнастила по деревянной обрешетке, четырех тонн сена и КРС в деревне Первомайское Стерлитамакского района.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. От МЧС в тушении огня участвовали пять спасателей и три единицы спецтехники. С огнем удалось справиться в 04.30.

Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, в пожаре сгорело шесть голов КРС, а также 40 рулонов сена. Пять коров удалось спасти. В результате пожара огнем значительно поврежден сарай на общей площади 104 кв. метра. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: КРС, пожар, МЧС
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