Стала известна дата начала курсирования поезда Уфа-Новоабзаково-Уфа Фото: Госкомтранс РБ Стала известна дата начала курсирования поезда Уфа-Новоабзаково-Уфа Фото: Госкомтранс РБ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Старт курсирования туристического поезда Уфа-Новоабзаково-Уфа намечен на 17 ноября 2017 года. Об этом стало известно на прошедшем рабочем совещании в региональном правительстве, сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по транспорту.

По информации ведомства, курсирование поезда Уфа-Новоабзаково-Уфа будет осуществляться на постоянной основе в течение зимнего сезона по варианту интермодальной перевозки с использованием единого проездного билета. От железнодорожной станции города Белорецк до горнолыжных курортов Зауралья (Абзаково, Якты-Куль, Мраткино, Иремель) будет организовано автомобильное и автобусное транспортное сообщение.

Стоимость единого проездного билета по интермодальной поездке Уфа-Белорецк-горные курорты Зауралья ориентировочно составит не более 750 рублей на человека в одну сторону. Для льготных категорий граждан будет предусмотрена система скидок.

На сегодняшний день пассажиры добираются из Уфы до Белорецка и Новоабзаково на пригородных поездах и поездах дальнего следования за более чем пять часов и восемь часов на автобусном транспорте, соответственно.

Стоит отметить, что новый маршрут может способствовать увеличению туристического потока на горнолыжные курорты Башкортостана.