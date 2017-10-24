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24 октября Вторник

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Национальный симфонический оркестр отмечает 25-летие творческой деятельности

КУЛЬТУРА

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

28 октября на сцене ГКЗ «Башкортостан» Национальный симфонический оркестр представляет праздничный концерт «25 лет вместе!», посвященный юбилею коллектива.

На концерте вспомнят историю оркестра со времени создания в 1992 году. На большом экране планируется показать самые яркие моменты биографии одного из ведущих коллективов республики — интересные проекты, работу с известными дирижерами и артистами, участие в фестивалях, гастроли.

«За эти годы коллектив менял названия — от оркестра телерадиокомпании «Шарк» до Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, «прописку» — от Дворца культуры Всероссийского общества слепых, концертного зала Уфимского училища искусств до Государственного концертного зала «Башкортостан», где оркестр ныне и базируется, — отметила заведующая музыкальной частью НСО Эльмира Ижболдина. — Виртуозное исполнение, фантастическая отдача, блестящая интерпретация: любое выступление Национального симфонического оркестра Башкортостана, где бы оно ни происходило, это всегда событие».

За пультом — художественный руководитель и главный дирижер — Раушан Якупов. Прозвучат миниатюры Петра Чайковского, Габриэля Форе, Камиля Сен-Санса, башкирских авторов Халика Заимова, Шамиля Шарипова. Проведут концерт музыковед Эльмира Ижболдина и народный артист Башкортостана Александр Кузьменко. Начало в 18.00.

Теги: национальный симфонический оркестр
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